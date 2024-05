Experten-Tipps

27.05.2024

Wander-Apps als Risiko? "Viele Leute schätzen sich komplett falsch ein"

Plus In Apps finden Wanderer unzählige Vorschläge für Bergtouren. Neben vielen Vorteilen bergen diese auch Risiken. Der Alpenverein und ein Bergführer geben Tipps.

Von Felix Futschik

Moderne Tourenplanung heißt heute auch digitale Tourenplanung, heißt es beim Deutschen Alpenverein. Online sei eine "unglaubliche Fülle an Tourenbeschreibungen" sofort verfügbar. Informationen über die aktuellen Verhältnisse in den Bergen und zum Wetter gibt es in Echtzeit obendrauf. Apps der jeweiligen Anbieter werden auch in den Pfingstferien wieder von vielen Gästen und Einheimischen genutzt, wenn sie zu ersten Touren in die Allgäuer Berge starten. Doch Berg-Experten warnen: Apps, mit denen man Touren plant, könnten nur eine Ergänzung sein. Sie ersetzten keinesfalls alpines Wissen.

Das sind die Vorteile von Wander-Apps

Millionenfach sind die Apps verschiedener Anbieter bereits auf Smartphones geladen worden. Und die Handy-Programme haben laut Michael Turobin-Ort, Geschäftsführer der Kemptener Sektion des Deutschen Alpenvereines (DAV), viele Vorteile: Früher mussten sich Wanderer mit verschiedenen Karten auseinandersetzen, nun werde alles zentral auf dem Handy vereint. Und bei entsprechender Aktualisierung sind die Karten auf dem neuesten Stand. Positiv sei außerdem: Per GPS sehe man sofort, wo man sich aktuell befindet. "Ich muss mich nicht mehr so in der Tiefe mit der Karte beschäftigen", sagt Turobin-Ort.

