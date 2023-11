Halembas Burschenschaft: Rechtsnationale in Schwarz, Rot, Gold

Plus Dem fränkischen AfD-Politiker Halemba wird Volksverhetzung vorgeworfen. Seine Burschenschaft "Teutonia Prag" gilt als rechtsextrem. Was über sie bekannt ist.

Mitte September stand die Polizei bei der Würzburger Burschenschaft "Teutonia Prag" vor der Tür. Die Einsatzkräfte verschafften sich Zutritt zu dem ockerfarbenen, schmucklosen Haus mit seinen braunen Balkonen im Würzburger Stadtteil Frauenland. Der Grund: Hinweise auf das Verwenden von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen und Volksverhetzung. Die Razzia blieb außerhalb Frankens weitgehend unbemerkt. Seit einigen Tagen aber schaut ganz Deutschland auf die Niederlassung der Studentenverbindung und fragt sich, was hinter den Mauern des Gebäudes geschieht. Die Burschenschaft gilt als rechtsextrem, der neu gewählte fränkische AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Halemba, 22, ist Mitglied in der Organisation. Ihr Wahlspruch: "Ehre, Freiheit, Vaterland".

Bei der Razzia im September sei ein Gästebuch beschlagnahmt worden, in dem ein Eintrag mit dem Ausdruck "Sieg Heil" mit dem Namenszug Halembas unterzeichnet gewesen sei, teilte die Staatsanwaltschaft Würzburg mit. In Halembas Zimmer sei der Ausdruck eines mit einer sogenannten Doppelsigrune versehenen Befehls des SS-Chefs Heinrich Himmler vom Oktober 1939 entdeckt worden. Auch gegen vier weitere Beschuldigte wird ermittelt.