Angebote fehlen, Eltern klagen: Wer kümmert sich nach Unterrichtsende um die Kinder?

Plus Wenn Kinder in die Schule kommen, müssen Eltern die Betreuung der Kleinen neu organisieren. Das geht zulasten der Familien. Eine Mutter erzählt.

Seit etwa einem halben Jahr ist der Sohn von Vera Machowski ein Schulkind. Mit der Einschulung hat sich nicht nur die Welt des Sechsjährigen komplett verändert, auch seine Mama musste ihren Alltag neu organisieren. Das Ergebnis: Die Selbstständige hat kaum noch Zeit für ihre Arbeit und auch alle anderen Aufgaben muss sie in den Tag quetschen. "Das brennt schon aus", sagt sie. Ein Schicksal, das viele Eltern von Schulkindern kennen. Denn während Kita-Kinder bis nachmittags betreut sind, endet die Schule spätestens um 13 Uhr. Und dann wird es kompliziert.

Machowski ist 32 Jahre alt, wohnt in einem Ortsteil von Dinkelscherben und hat zwei Kinder. Als die beiden noch in der Kita gingen, konnte sie sich die Zeit zwischen 8 Uhr und 15 Uhr frei einteilen. Mal ihren Beruf ausüben, mal Hausarbeiten übernehmen, mal ihren Mann zum Arzt begleiten. Doch inzwischen kommt ihr Sohn jeden Tag um 11.30 Uhr nach Hause, obwohl die Familie es anders geplant hatte.