Brand in Beschichtungsfirma - kleine Explosionen

In der Nacht ist in der Produktionshalle einer Beschichtungsfirma in Kleinostheim (Landkreis Aschaffenburg) ein Brand ausgebrochen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden im hohen sechsstelligen Bereich, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. In der Halle des Maschinenbaubetriebs waren demnach brennbare Flüssigkeiten gelagert, es kam zu mehreren Explosionen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr gestalteten sich deshalb als schwierig und dauerten für mehrere Stunden an. Das Gebiet wurde großflächig abgesperrt.

Den Einsatzkräften wurde laut Polizeisprecherin mitgeteilt, dass auf dem Gelände vier Menschen leben, alle vier konnten sich selbst retten. Informationen über Verletzte lagen zunächst nicht vor. Rund 150 Einsatzkräfte waren vor Ort. Ersten Erkenntnissen zufolge verursachte ein technischer Defekt den Brand. Die Ermittlungen dauern an.