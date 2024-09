Brand mit zwei Verletzten und halbe Million Euro Schaden

Beim Brand im Nebengebäude eines Anwesens in Waldbrunn (Landkreis Würzburg) sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Der Schaden wird nach Angaben der Polizei auf rund 500.000 Euro geschätzt. Die zwei Bewohner kamen mit leichter Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Das Feuer war aus zunächst ungeklärter Ursache in einem Nebengebäude eines Anwesens ausgebrochen. Nachbarn hatten einen Knall gehört und daraufhin den Notruf gerufen. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand das Nebengebäude bereits in vollem Umfang in Brand. Durch das Feuer wurde auch der Dachstuhl eines Nachbargebäudes beschädigt. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.