Flüchtlinge

vor 31 Min.

Bezahlkarte für Asylbewerber: Mit Karte, bitte!

Plus 15 Kommunen in Bayern führen in diesem Monat Bezahlkarten für Asylbewerber ein. Im Landkreis Günzburg läuft das Modell bereits seit März. Zeit für eine erste Bilanz.

Von Sonja Dürr

Hussein Hemmat sagt nicht viel. So gut ist sein Deutsch auch nach zwei Jahren im Land nicht, als dass er viele Worte verlieren würde. Also greift der junge Mann aus Afghanistan in die Hosentasche seiner Jeans, zieht die blaue Karte heraus und streckt sie dem Friseur fragend entgegen. Hasan, der den Barbershop führt, schüttelt den Kopf. "Keine Karte, nur Cash", sagt er. Hemmat wendet sich zum Gehen. Seine 50 Euro Bargeld, die ihm als Asylbewerber im Monat zustehen, hat er an diesem Tag, Ende April, längst ausgegeben. Keine Scheine, kein Haarschnitt – so einfach ist das.

Vor dem rosa getünchten Haus in Burgau im Kreis Günzburg, in dem Hussein Hemmat seit einem Jahr untergebracht ist, zählt er Ländernamen auf, die seinen Weg nach Deutschland markieren: Iran, Türkei und Griechenland, Albanien, Montenegro, Bosnien und Kroatien, Slowenien, Italien und Österreich. Zu Fuß und mit dem Lkw sei er gereist, erklärt sein Freund Jawad, der ebenfalls aus Afghanistan stammt. Und dass das Asylverfahren laufe. So lange bekommt Hemmat Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

