Auch heute werden Flüge am Münchner Flughafen gestrichen

Wegen Eisregens gab es am Münchner Flughafen bis Dienstagmittag keine Starts und Landungen mehr. Danach wurde der Betrieb zwar wieder aufgenommen, doch auch am Mittwoch kommt es noch zu Einschränkungen.

Der Münchner Flughafen stellte am Dienstag seinen Betrieb wegen des Winterwetters erneut vorübergehend ein. Am Mittag wurde der Betrieb aber wieder aufgenommen. Um 12 Uhr landete eine erste Maschine der Lufthansa aus New York, wie ein Sprecher sagte. Doch auch am Mittwoch läuft noch nicht alles wieder nach Plan.

Flughafen München: Am Mittwoch wurden 60 Flüge annulliert

Von etwa 560 geplanten Flügen seien 60 annulliert worden, sagte ein Flughafen-Sprecher. Schon zuvor seien Flugpläne von den Airlines reduziert worden. Grund seien die Folgen des Schneefalls vom Wochenende und des Eisregens vom Vortag. "Es sind die Nachwirkungen. Bis alles wieder in Gang kommt, das dauert", sagte der Sprecher. Flugzeuge seien teils nicht da, wo sie sein sollten.

Eine erneute komplette Einstellung des Flugverkehrs sei nicht zu erwarten. Es könne aber nicht ausgeschlossen werden, dass auch in den nächsten Tagen der eine oder andere Flug nicht regulär stattfinde. Aber: "Wir rechnen damit, dass sich das sukzessive normalisiert. Wir sind mit dem Gröbsten durch."

Betrieb am Flughafen München am Dienstag eingestellt

Am Dienstag gab es von Betriebsbeginn um 6 Uhr bis 12 Uhr keine Starts und Landungen, teilte ein Sprecher des Flughafens mit. Grund sei der angekündigte Eisregen in der Nacht von Montag auf Dienstag gewesen, der einen sicheren Flugbetrieb am Morgen und am Vormittag unmöglich mache.

Mindestens 150 Starts und 160 Landungen waren davon am Dienstag betroffen. Für den Tag waren laut Flughafen mehr als 770 Abflüge und Ankünfte geplant. Der Airport wollte demnach im Falle des angekündigten Eisregens die erste Tageshälfte dazu nutzen, die Betriebsflächen zu enteisen. Der Flugplan war aber voraussichtlich auch am Nachmittag noch stark eingeschränkt. Dies sollten Passagiere entsprechend einplanen und sich bei ihrer Airline informieren.

Wegen der Einschränkungen des Flugverkehrs durch den heftigen Wintereinbruch in großen Teilen Bayerns waren auch am Montagabend noch rund 1500 Passagiere am Münchner Flughafen gestrandet, wie der Sprecher sagte. (AZ/dpa)