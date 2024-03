Tipps

vor 17 Min.

Diese Freizeitparks in Bayern sind einen Ausflug wert

Mal wieder Lust auf einen Adrenalin-Kick oder einen Familienausflug? In Bayern gibt es eine große Auswahl an Freizeitparks.

Plus Während der Ferien stellen sich viele Eltern die Frage: Was könnte ich mit meinem Kind unternehmen? Wir haben Freizeitpark-Tipps aus ganz Bayern gesammelt.

Von Hannah Greiner

Den Kindern ist langweilig. Vor diesem Problem stehen Eltern vermutlich täglich. Am Wochenende und in den Ferien bieten sich Familienausflüge an – in die Natur, ins Schwimmbad, in Museen, in den Zoo. Jetzt wo der Frühling da ist, tut sich eine weitere Option auf: Freizeitparks. Welche Parks in Bayern sind einen Ausflug wert? Wir haben fünf Tipps gesammelt - und uns dabei auf Orte konzentriert, die von Schwaben aus in maximal zwei Stunden zu erreichen sind.

Allgäu Skyline Park bei Bad Wörishofen

Der Allgäu Skyline Park bei Bad Wörishofen präsentiert sich als Freizeitpark der Superlative. Foto: Alf Geiger

Mehr als 60 Achterbahnen, Wildwasserrutschen und Kinderkarussells bietet der Allgäu Skyline Park in Rammingen, unweit von Bad Wörishofen. Der Park liegt direkt an der A96 im Unterallgäu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen