Hochschul-Revolte gegen Söders Genderverbot

In vielen Studiengängen haben sich Sonderzeichen, etabliert, die die Vielfalt der Geschlechter abbilden sollen.

Plus Mehr als 2200 Menschen unterschreiben im Internet einen offenen Brief bayerischer Hochschulvertreterinnen und -vertreter. Sie sehen das Verbot als Verstoß gegen das Grundgesetz.

Von Sarah Ritschel

Bayerns Forschungselite stellt sich gegen Söders Genderverbot – und die Zahl der Unterstützerinnen und Unterstützer steigt fast so schnell, wie man den Begriff "Geschlechtergerechte Sprache" über die Lippen bringt. Unter diesem Stichwort nämlich hat eine Gruppe aus Professorinnen und Professoren, Gewerkschaften und Hochschul-Einrichtungen einen offenen Brief zur Regierungserklärung des Ministerpräsidenten verfasst, in der er ein Genderverbot für Schulen und Verwaltung angekündigt hatte.

"Ein Verbot ist ein Rückschritt und widerspricht unseren grundgesetzlich verankerten Prinzipien der Gleichbehandlung", heißt es in dem Brief, der online unterzeichnet werden kann. "Wir fordern Ministerpräsident Markus Söder auf, den Schulen, Hochschulen und Verwaltungen die Freiheit zu überlassen, wie sie in ihrer Sprache Gleichbehandlung ausdrücken wollen." Innerhalb von vier Tagen haben – Stand Mittwochabend – mehr als 2200 Personen die Forderung unterschrieben.

