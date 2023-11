Gesellschaft

07:41 Uhr

Das Klima kippt: So steht es um den Rückhalt für grüne Ziele

Alle fürs Klima? In Zeiten, in denen es die Menschen mit vielen Problemen zu tun haben, scheint das Thema Klimaschutz ins Hintertreffen zu geraten.

Plus In Zeiten weltpolitischer Krisen lässt die Rückendeckung der Bevölkerung beim Thema Klimaschutz nach. Das merkt man auch bei Fridays for Future. Zerreiben sich die hehren Ziele zwischen Kriegen und steigenden Energiepreisen?

Von Christof Paulus und Stephanie Sartor

Ein beißender Wind, der an diesem kalten Herbstnachmittag wie ein kläffender Hund an den Mänteln der Passanten zerrt, weht über den Augsburger Rathausplatz. Am bleigrauen Himmel hängen dunkle Wolken, schwer wie nasse Wäsche. Kai Müller steht vor den Bretterbuden des Klimacamps und zieht seine Handschuhe an. "Wir sind alle ziemlich besorgt", sagt der junge Mann mit den braunen Haaren und dem blauen Parka. Das ungemütliche Wetter passt zu dem, was Müller, Mitglied der Klimabewegung Fridays for Future, gleich erzählen wird. Denn die Zeiten sind finster und der Wind, der den Aktivisten entgegenbläst, wird immer eisiger.

Müller läuft über den großen Platz, an dem gerade die Stände des Weihnachtsmarktes aufgebaut werden. Dann betritt er ein Café, geht hinauf in den ersten Stock. Durch die großen Fenster sieht man das Klimacamp neben dem Rathaus, das es bayernweit zu einiger Berühmtheit gebracht hat, weil die Stadt Augsburg vor Gericht mit ihrem Versuch, das Camp aufzulösen, gescheitert war. Das ist lange her, mittlerweile hat man andere Probleme. Ganz grundsätzliche. "Ökologische Bewegungen stoßen derzeit in der Gesellschaft leider auf große Ablehnung", sagt Müller, 29 Jahre alt. "Das merken ja nicht nur wir, sondern zum Beispiel auch die Grünen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

