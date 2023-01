Arzt warnt: „Einsamkeit kann zu Depressionen führen“

Plus Das Gefühl, niemanden zu haben, ist keine Erkrankung. Der Zustand kann aber krank machen. Wie ein Arzt und ein Wissenschaftler die Lage einschätzen.

Sie würde einfach gerne mit jemandem reden. Sie würde gerne mit jemandem spazieren gehen. Doch sie braucht jedes Mal Hilfe, wenn sie ihre Wohnung verlassen will. Denn sie sieht sehr schlecht und hat nach einem Sturz auch viele Ängste, erzählt die 74-Jährige. Ihr Mann ist vor ein paar Jahren gestorben, ihr Sohn ist auch bereits tot, viele Freunde seien schon gestorben und zur Tochter besteht leider kein Kontakt mehr. „Ich fühle mich oft einsam“, sagt die Leserin. „Sehr oft sogar.“