Gefährliche Sonne: Die Zahl der Hautkrebsfälle nimmt in Bayern dramatisch zu

Plus Mit dem Klimawandel, aber auch mit einem geänderten Freizeitverhalten erhöht sich das Risiko für Hautkrebs. Wie die Tumore behandelt werden und wie man sich schützen kann.

Hautkrebs gehört zu den häufigsten Tumorarten in Deutschland. Tendenz steigend, schreibt die KKH Kaufmännische Krankenkasse. Schließlich zählen zu den Folgen des Klimawandels immer heißere Sommer, mehr Sonnenstunden und mehr schädigende UV-Strahlen. Hinzu kommt, erklärt die KKH, unser deutlich verändertes Freizeitverhalten: Outdooraktivitäten wie Walken, Joggen und Radfahren, aber auch Trendsportarten wie Stand-up-Paddling haben zugenommen. All das führt dazu, dass wir häufiger und intensiver der UV-Strahlung der Sonne ausgesetzt sind – eine der Hauptursachen für Hautkrebs.