Immunsystem stärken: Sportmediziner rät zur Entspannung

Plus Das Immunsystem bedarf einer Förderung durch Sport, qualitativ hochwertige Ernährung und aktive Entspannung. Dr. Peter Konopka verrät, wie das funktioniert.

Der Augsburger Internist, Sportmediziner und Yogalehrer Dr. Peter Konopka setzt seit jeher auf Prävention und Stärkung des Immunsystems. Gerade auch älteren Menschen rät er, ihre Abwehrkräfte verstärkt zu unterstützen. Seine Tipps:

„Das grüne Rezept“: Dr. Konopka rät, mindestens dreimal in der Woche 20 bis 30 Minuten Ausdauer zu trainieren, beispielsweise ein Spaziergang, Nordic-Walking, Joggen oder Radfahren – „am besten im Wald und in einem Tempo, bei dem man sich noch gut unterhalten kann“.