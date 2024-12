Großeinsatz in München-Giesing: Schwer verletzter Mann in Park gefunden

Passanten haben am Dienstagmorgen einen schwer verletzten Mann in einer Grünanlage im Münchner Stadtteil Giesing gefunden. Nach Angaben der Polizei hat der 63-Jährige Stichverletzungen am Körper. Der aus Kanada stammende Mann sei derzeit zur Notoperation in eine Münchner Klinik gebracht worden und schwebe in Lebensgefahr.

Polizeihundertschaft befragt Anwohner in der Nähe es Fundorts

Aktuell schließt die Polizei nicht aus, dass es sich im Fall des Mannes um ein Gewaltverbrechen handelt. Wie merkur.de berichtet, führt die Polizei derzeit Befragungen mit den Anwohnern vor Ort durch. Zudem sichere die Polizei derzeit Spuren an einem an der Straße geparkten Autos, etwa 250 Meter vom Fundort des Mann entfernt.

Icon Vergrößern Ein schwer verletzter Mann ist in München auf einer Straße gefunden worden. Die Polizei schließt nicht aus, dass er Opfer einer Gewalttat geworden ist. Foto: Peter Kneffel, dpa Icon Schließen Schließen Ein schwer verletzter Mann ist in München auf einer Straße gefunden worden. Die Polizei schließt nicht aus, dass er Opfer einer Gewalttat geworden ist. Foto: Peter Kneffel, dpa

Passanten fanden den Mann in der Nähe des St.-Quirin-Platzes

Passanten hatten den Verletzten gegen 7.30 Uhr am Dienstagmorgen in einer Grünanlage in der Nähe der U-Bahn-Station St.-Quirin-Platz gefunden. Derzeit werde der Fundort als Tatort behandelt, sagte ein Polizeisprecher der dpa. Die Mordkommission ermittle. Neben der Befragung von Anwohnern sollten auch Aufnahmen von Überwachungskameras ausgewertet werden. Auch eine Drohne war im Einsatz. Laut merkur.de war die Polizei auch mit Hunden vor Ort. (mit dpa)