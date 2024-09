Wieder Unwetter in Bayern möglich: In diesen Landkreisen kann es gewittern

Nach einem sonnigen und heißen Wochenende beginnt die neue Woche in Bayern teilweise mit schweren Unwettern. Auch in den kommenden Tagen können immer wieder Schauer und Gewitter aufziehen.

Der Dienstagmorgen beginnt in Bayern oft noch bewölkt und stellenweise neblig. Im Laufe des Tages scheint dann aber oftmals die Sonne. Bei Höchsttemperaturen von 26 bis 30 Grad bleibt es heiß. Am Nachmittag und Abend können aber erneut vor allem im südlichen Bergland Gewitter mit lokalem Starkregen, kleinem Hagel und stürmischen Böen aufziehen. Auch Unwetter mit 30 Liter Regen pro Quadratmeter schließt der Deutsche Wetterdienst (DWD) nicht aus.

Unwetter-Warnung für Bayern: Betroffene Landkreise im Überblick

Am Montagmorgen rief der DWD Unwetterwarnungen der Warnstufen 2 und 3 von 4 aus. Aktuell gibt es in Bayern keine amtlichen Warnungen.

Wetter in Bayern in den kommenden Tagen: immer wieder Gewitter

Am Mittwoch scheint in der Osthälfte Bayerns tendenziell mehr Sonne als im Westen. In Franken und Schwaben erwartet der DWD häufiger Schauer und Gewitter. Je nach Sonnenschein steigt die Temperatur auf 23 bis 30 Grad.

Am Donnerstag rechnet der DWD von Südwesten her mit dichteren Wolkenfeldern. Doch abgesehen davon kann auch immer wieder die Sonne scheinen. Die Temperatur bleibt mit Höchstwerten zwischen 23 und 29 Grad weiterhin hoch.

Auch am Freitag hält das wechselhafte Wetter in Bayern weiter an. Der DWD erwartet insgesamt mehr Wolken als Sonne. Gebietsweise kann es Regenschauer oder einzelne Gewitter geben. Im südlichen Schwaben wird es nur noch 19 Grad warm, sonst steigt die Temperatur auf 21 bis 25 Grad.

Gewitter mit Starkregen zogen am Montag über NRW

In Nordrhein-Westfalen haben Gewitter mit Starkregen am Montag für etliche Feuerwehreinsätze gesorgt. So war nach Angaben der Feuerwehr in Ratingen bei Düsseldorf eine Starkregenzelle über das Stadtgebiet gezogen und hatte zu zahlreichen Wasserschäden geführt. Die Duisburger Feuerwehr berichtete, gegen 18.15 Uhr sei ein starkes Gewitter über die Stadt gezogen und habe Dutzende Einsätze ausgelöst. (mit dpa)