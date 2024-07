An diesen Orten in Bayern gibt es Gewitter

Nach viel Sonne und hohen Temperaturen am Mittwoch steigt die Gewittergefahr. Laut des Warnlageberichts des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kommt mehr Dynamik in die Wetterlage. Die Luft wird feuchter und damit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für regenträchtige Wolken, Blitze und Donner. Für einige Landkreise in Bayern gelten Warnungen vor Gewitter oder gar Unwetter. Betroffen sind insbesondere Gebiete im Südwesten des Freistaats.

Ab dem späten Nachmittag soll es von Schwaben ausgehend Gewitter geben. Der DWD rechnet damit, dass diese im Laufe des Abends und der Nacht auch auf andere Regionen übergreifen werden. Es kann Starkregen, kleinkörnigen Hagel und Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von 80 km/h geben.

DWD warnt in Schwaben und Oberbayern vor Starkregen, Hagel und orkanartigen Böen

Für Schwaben und das westliche Oberbayern rechnet der DWD mit einer etwas stärkeren Ausprägung und warnt vor Unwettern bzw. starkem Gewitter. Die Warnung vor schwerem Gewitter bedeutet, dass es Starkregen mit 35 bis 50 Litern pro Quadratmeter in der Stunde, Hagel sowie schwere Sturmböen mit bis zu 100 km/h aus westlicher Richtung geben kann. Durch Blitzschläge, möglicherweise umstürzende Bäume und herabfallende Äste kann Gefahr für Leib und Leben bestehen. Rasche Überflutungen von Straßen und Aquaplaning sind nicht auszuschließen.

Für diese Stadt- und Landkreise gibt es Warnungen vor schwerem Gewitter zwischen 18 Uhr und Mitternacht:

Kreis Oberallgäu

Stadt Kempten

Kreis Ostallgäu

Stadt Kaufbeuren

Kreis Unterallgäu

Kreis Neu-Ulm

Kreis Günzburg

Kreis Dillingen an der Donau

Kreis und Stadt Augsburg

Kreis Aichach-Friedberg

Kreis Landsberg am Lech

Kreis Weilheim-Schongau

Kreis Garmisch-Partenkirchen

Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Kreis Starnberg

Kreis Fürstenfeldbruck

Kreis Dachau

Kreis und Stadt München

Kreis Miesbach

Nach Auskunft des DWD ist eine temporäre Abschwächung der Gewitter nach Mitternacht zu erwarten. Am Donnerstag könnten sie wieder an Intensität gewinnen.