Schnee und Glätte

vor 9 Min.

Wetterdienst warnt vor Glatteis – zwei Massenkarambolagen in Bayern

Schnee und Glätte haben am Dienstagabend für zahlreiche Unfälle in Deutschland gesorgt. In Mittelfranken kam es zu zwei Massenkarambolagen, in Siegsdorf fielen nach einem Unfall Internet und Telefon aus.

Von Svenja Moller