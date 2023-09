Hälfte der Väter in Bayern nimmt Elternzeit – aber kürzer

Plus Immer mehr Männer wollen ihre Kinder betreuen. Doch die Realität sieht anders aus. Zementiert die bayerische Familienpolitik eine traditionelle Rollenteilung?

Immer mehr Männer wünschen sich eine partnerschaftliche Aufteilung der Kinderbetreuung und sind überzeugt, dass Kinder genauso gut vom Vater wie von der Mutter betreut werden können. Das geht aus dem neuen Väterreport des Familienministeriums hervor. "Das Modell des alleinigen Familienernährers schwebt immer weniger Vätern als Ideal vor", betont Familienministerin Lisa Paus. "Jeder zweite Vater möchte sogar die Hälfte der Betreuung übernehmen."

Tatsächlich aber, muss die SPD-Ministerin einräumen, klafft zwischen Wunsch und Wirklichkeit eine große Lücke. Denn nach wie vor sind 86 Prozent der erwerbstätigen Väter in Vollzeit tätig, die Hauptlast von Kinderbetreuung und Haushalt tragen noch immer die Mütter.