Plus Transparenz ist auch in der Aiwanger-Affäre eine häufige Forderung. Doch der Schulranzen hat sich ihr bislang hartnäckig widersetzt. Das hat Gründe.

Eltern kennen das: Kurz vor Schulbeginn ist es höchste Zeit, dem Nachwuchs eine entscheidende Starthilfe für die weitere Bildungskarriere zu geben. Darum wird der Schulranzen ausgeräumt. Dabei können wahrlich widerliche Dinge zutage treten. Angenagte Pausenbrote, zur Unkenntlichkeit zerschmolzene Schokoriegel oder wütende Pamphlete, in denen eine Lehrkraft mit roter (!) Tinte wenig Wertschätzendes über den Leistungsstand des Sprösslings hinterlassen hat. Auch verloren geglaubte Hausschlüssel oder Busfahrscheine, die mühsam wieder beschafft werden mussten, haben Ärgerpotenzial.

All diese Fundsachen haben gemeinsam, dass den jungen Schulranzenbesitzern nicht erinnerlich ist, wie diese Dinge sich dort überhaupt verbergen konnten. Selbst der Weg in die Tiefen der Tasche ist ein absolutes Mysterium. Der Schulranzen – ein schwarzes Loch für Dinge und Erinnerungen.