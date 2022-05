Diese Frau weiß, was Lotto-Millionäre bewegt

Plus Verena Ober ist Lotto-Gewinnberaterin. Sie erfährt oft, was Menschen mit ihrem Gewinn vorhaben. Und sie kennt auch die Gefahren des Reichtums.

Der deutsche Traum vom großen Glück begann mit der Zahl des Unglücks, er begann mit der 13. Ein Mädchen namens Elvira war am 9. Oktober 1955 aus seinem Waisenhaus abgeholt und ins Hamburger Hotel Mau gebracht worden. Es bekam Kakao, Kuchen und dann eine kulturgeschichtlich wichtige Aufgabe: drehendes Rad, 49 bezifferte Plexibällchen. Elvira zog ausgerechnet die 13. Die erste gesamtdeutsche Lottozahl: eine Teufelsnummer.