Teilnehmer aus Oberbayern gewinnt 1,9 Millionen im Lotto

Ein Lottospieler aus Oberbayern ist nahezu zwei Millionen Euro reichen. Für den ganz großen Gewinn hätte noch eine Zahl gefehlt.

Ein Spielteilnehmer aus Oberbayern hat am Samstag genau 1.873.735,40 Euro im Lotto gewonnen. Wie die bayerische Lottozentrale am Montag in München berichtete, hatte der bislang noch unbekannte Lottospieler oder die Lottospielerin sechs Richtige angekreuzt und damit den Jackpot in der zweiten Gewinnklasse geknackt. Für die erste Gewinnklasse hätte noch die richtige Superzahl gefehlt. Auch ein Teilnehmer aus Brandenburg hatte die richtigen Zahlen und damit knapp 1,9 Millionen Euro gewonnen.

(dpa)