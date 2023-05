Klimawandel

Grundwasser-Probleme in Bayern: "Der Kampf ums Wasser wird zunehmen"

Plus Anfang März war der Grundwasserspiegel in Bayern so niedrig wie nie. Und jetzt, nach diesem nassen Frühling? Eine Geschichte darüber, was uns unser Wasser eigentlich wert ist.

Von Sonja Dürr

Der Ort, an dem man dem Wasser auf den Grund gehen kann, könnte unscheinbarer nicht sein. Kein Schild, kein Hinweis führt zur Messstelle Scheuring 983. Wer den Fleck hier im nördlichen Landkreis Landsberg finden will, braucht GPS-Koordinaten und ruckelt dann über den Schotterweg, der hinter dem Dorf beginnt, immer weiter hinaus aufs Feld. Zwischen den Hecken und Bäumen fällt das gut einen Meter hohe Rohr mit dem Deckel darauf kaum auf. Karlheinz Daamen – graue Haare, Bart, kariertes Hemd unter der leuchtend gelben Schutzjacke – hat es ja schon vorher gesagt. Dass das, was unter der Erde im Verborgenen liegt, nicht nur unscheinbar ist, sondern sich auch kaum veranschaulichen lässt.

Also hat Daamen, der beim Wasserwirtschaftsamt in Weilheim unter anderem für die Grundwassermessstellen zuständig ist, ein Lichtlot mitgebracht. Der 62-Jährige öffnet den Deckel, dreht eine Schraube auf und lässt das Kabel immer weiter durch das Rohr hinab – so lange, bis es ein Geräusch ertönt. „Wenn es piepst und leuchtet, haben wir Wasserkontakt.“ An diesem kalten Maitag, an dem der Regen unablässig vom Himmel fällt, beginnt das Grundwasser 5,47 Meter unter Karlheinz Daamens Fußsohlen. Anfang Februar stand das Wasser hier noch etwa 40 Zentimeter tiefer – zwei Zentimeter unter dem absoluten Tiefstand, der in Scheuring gemessen wurde. Kurz darauf verbreitete das zuständige Landesamt für Umwelt (LfU) die alarmierende Nachricht: Noch nie war der Grundwasserpegel in Bayern zu dieser Zeit so niedrig, bedingt durch den erneut zu trockenen und zu warmen Winter.

