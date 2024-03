Polizist stirbt nach Attacke am Nürnberger Hauptbahnhof

Ein 30-jähriger Polizist wurde am Donnerstagmorgen am Nürnberger Hauptbahnhof schwer verletzt. Jetzt ist der Mann tot.

Am frühen Donnerstagmorgen wurde ein 30-jähriger Polizist am Nürnberger Hauptbahnhof während einer Routinekontrolle mit einem Faustschlag schwer verletzt. Offenbar hat er versucht, einen Streit zu schlichten. Was genau vorgefallen war, ist bislang unklar. Nun ist der Mann tot. Ob die Attacke am Donnerstag die Ursache dafür war, ist nicht bestätigt. Gegenüber Nordbayern sagte eine Sprecherin der Nürnberger Bundespolizei: "Ich kann den Tod eines 30 Jahre alten Kollegen bestätigen. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an." Details nannte sie nicht.

"Die Nachricht vom Tode eines offenbar im Rahmen eines Schlichtungsversuches am Nürnberger Hauptbahnhof getöteten Kollegen erschüttert mich zutiefst", äußerte sich Uli Grötsch, Polizeibeauftragte des Bundes, in einer Pressemitteilung. Darin ist von einem "tödlichen Schlag" die Rede.

Attacke auf Polizist: Nürnberger Hauptbahnhof zählt zu gefährlichsten in Deutschland

Laut einer Kriminalstatistik der Bundespolizei ist der Nürnberger Hauptbahnhof der gefährlichste Bahnhof in Bayern und einer der gefährlichsten Deutschlands. Im Jahr 2022 wurden dort insgesamt 548 Gewaltdelikte verübt.

Seit Freitagmorgen sind am Nürnberger Hauptbahnhof Waffen und andere gefährliche Gegenstände verboten. Die Bundespolizei erlasse vom 22. März um 6 Uhr bis 24. März um 6 Uhr eine temporäre Allgemeinverfügung, die das "Mitführen von gefährlichen Werkzeugen, Schusswaffen, Schreckschusswaffen, Hieb-, Stoß- und Stichwaffen sowie Messern aller Art untersagt", teilte die Bundespolizeiinspektion Nürnberg am Dienstag mit. Dies sei eine von vielen Maßnahmen, um die Zahl der Straftaten am Nürnberger Hauptbahnhof einzudämmen.

Für das zeitweise Verbot am kommenden Wochenende gebe es keinen konkreten Anlass, erläuterte eine Bundespolizeisprecherin. Ziel sei der Schutz der Reisenden und Polizeikräfte, die Prävention und Sensibilisierung für das Thema. (mit dpa)