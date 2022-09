Wie gut ist die ärztliche Versorgung in der Region Augsburg?

Plus Lange Wartezeiten und wenige Fachärzte: In der Region herrscht Unzufriedenheit, wie unser „Heimat-Check“ verrät. Welcher Landkreis besonders schlecht abschneidet und wie es außerdem um die Versorgung von Seniorinnen und Senioren bestellt ist.

Die Zahlen sind ernüchternd: Im Jahr 2035 werden in Deutschland rund 11.000 Hausarztstellen unbesetzt sein, fast 40 Prozent der Landkreise werden unterversorgt oder von Unterversorgung bedroht sein, wie aus einer Studie der Robert Bosch Stiftung hervorgeht. Freilich, nicht alle Gebiete werden gleich stark von dieser Entwicklung betroffen sein. Dennoch: Bei vielen Menschen läuten angesichts solcher Prognosen die Alarmglocken. Vor allem auch deswegen, weil es bereits jetzt in manchen Regionen extrem schwer ist, zeitnah einen Arzttermin zu bekommen.