Spenden für die Ukraine: Diese Hilfsinitiativen gibt es in der Region

Betroffenen in der Ukraine helfen und spenden – aber wo und wie? Hier ist ein Überblick über Hilfsinitiativen, Spendenorganisationen und Vereine in der Region rund um Augsburg.

Wie lassen sich Ukrainerinnen und Ukrainer vor Ort zur Zeit unterstützen? Welche Spenden und welche Hilfe wird benötigt? Wie steht es um Unterkünfte? Hier haben wir einen aktuellen Überblick an Hilfsmöglichkeiten in der Region gesammelt.

Stadt Augsburg: Spenden für die Ukraine

Sachspenden:

Der katholische Sozialdienst Augsburg SKM und das Freiwilligen-Zentrum Augsburg nehmen in Absprache mit der Ukraine-Koordinierungsgruppe der Stadt Hygiene-Wochen-Sets für Geflüchtete entgegen. Ein Kinder-Set sollte beinhalten: Zahnbürste, Zahnpasta, Duschgel, Waschhandschuh aus Baumwolle, gerne auch Zeichenmaterial. Für Frauen und Männer: Zahnbürste, Zahnpasta, Deoroller, Duschgel, und für Frauen zusätzlich Damenbinden, für Männer Einmalrasierer und Rasierschaum. Von Sachspenden soll abgesehen werden. Die Sets werden bis Freitag, 4. März, entgegengenommen beim SKM, Klinkertorstraße 12, 9 bis 15 Uhr, im Georg-Beis-Haus, Stettinerstraße 5 + 7, 9 bis 21 Uhr, und im Freiwilligen-Zentrum, Mittlerer Lech 5 a, 9 bis 13 Uhr, Donnerstag bis 18 Uhr .

Geldspenden:

"Ukrainehilfe – Augsburg hilft“:

Empfänger: Stadt Augsburg

IBAN: DE33 7205 0000 0001 0604 82

BIC : AUGSDE77XXX

Stadtsparkasse Augsburg

Verwendungszweck: „ Ukraine “.

Stichwort „Ukraine-Hilfe“

Bankverbindung: VR Bank Augsburg-Ostallgäu eG,

IBAN: DE 88 7209 0000 0001 9548 81

PayPal : ukr.augsburg@gmail.com,

PayPal .Me: PayPal.Me/ukraugsburg.

Kreis Augsburg

Sachspenden:

Das Landratsamt Augsburg stellt in den kommenden Tagen auf seiner Internetseite www.landkreis-augsburg.de/ukraine eine Auflistung von seriösen (Hilfs-)Organisationen und Vereinen zusammen. Es wird darum gebeten, insbesondere bei Sachspenden darauf zu achten, was aktuell und konkret benötigt wird. So lässt sich der logistische Aufwand für die sammelnden Stellen so gering wie möglich halten.

Geldspenden: Es gibt mittlerweile viele Organisationen, die Spendengelder sammeln. Dazu gehört auch der Verein Hilfswerk Schwaben-Bukowina. Er unterstützt gezielt die ukrainische Partnerregion des Bezirks Schwaben in der rumänisch-ukrainischen Grenzregion Bukowina.

Unterkünfte: Wer Wohnmöglichkeiten für geflüchtete Menschen aus der Ukraine oder anderen Krisengebieten dauerhaft anbieten und vermieten möchte, kann sich per E-Mail an das Gebäudemanagement des Landkreises Augsburg wenden. Die Adresse lautet gm@LRA-a.bayern.de. Wer kostenfrei mit privaten Räumen helfen kann, soll sich an Plattformen wie Gastfreundschaft Ukraine, elinor.network oder Shelter in Bavaria wenden. Auch in den Gemeindeverwaltungen werden Wohnangebote und Kontaktdaten für den Bedarfsfall gesammelt und an das Landratsamt weitergegeben.

Aichach und Friedberg

Überblick: Wer einen Überblick über Hilfsmöglichkeiten in Friedberg gewinnen möchte, findet diese auf der Internetseite der Stadt Friedberg.

Geldspenden:

Katholische Kirchenstiftung St. Jakob

IBAN: DE25 7205 0000 0000 0005 13

Verwendungszweck: Spende Ukraine Nothilfe

IBAN: DE04 7205 0000 0000 0000 18

Verwendungszweck: Spende Ukraine Nothilfe

Pallottiner KdöR Missionssekretariat

IBAN: DE75 7202 0070 0007 7054 17

Stichwort: Ukraine

Sachspenden:

Die Humanitas Aichach sammelt Verbandskästen für Verletzte in der Ukraine. Das Haltbarkeitsdatum der Verbandskästen sollte beachtet werden. Die Verbandskästen können ab sofort abgegeben werden beim Akku- und Batteriehandel von Oliver Heib an der Donauwörther Straße 46 in Aichach.

Die Stadt Friedberg und die Stadtpfarrei St. Jakob sammeln Sachspenden. Benötigt werden: Konserven und ähnlich haltbare Grundnahrungsmittel, Wasser in Flaschen, lang haltbare Lebensmittel (Energieriegel, Fertigsuppen etc.), Babynahrung und Babyhygieneartikel, allgemein Hygieneartikel, Medikamente, Schlafsäcke, Schlafmatten, Isomatten, Klappbetten, Tierfutter, Lampen, Batterien und Stirnlampen, Notstromaggregate, Dieselstromgeneratoren (10 bis 20 kW und 100 bis 600 kW), Feldlazarette/Feldküchen, Hygienemittel, Erste-Hilfe-Koffer, Verbandsmaterial, Wasserreinigungsmittel. Die Spenden können im Friedberger Baubetriebshof ab Donnerstag zwischen 7 und 18 Uhr abgegeben werden, am Wochenende soll das zwischen 9 und 18 Uhr möglich sein. Die Aktion ist abgestimmt mit dem Ukrainischen Verein Augsburg, der die benötigten Artikel durchgegeben hat. Gesucht werden auch Fahrerinnen und Fahrer sowie Fahrzeuge. Wer hier aushelfen will, kann sich bei Stephanie Posch von der Stadt Friedberg per Mail oder telefonisch melden: stephanie.posch@friedberg.de oder 0821/65073654.

Die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Affing organisiert am Sonntag, 6. März, eine Spendenaktion für Bedürftige aus der Ukraine. Dazu wird nach dem Gottesdienst in Affing ab circa 10:15 Uhr Kuchen gegen eine Spende verkauft. Der Verkauf findet vor dem Vereinsheim der KLJB Affing am Schlossplatz 2 statt. Die Spenden werden einer Mitteilung des Vereins zufolge in vollem Umfang an den Ukrainischen Verein Augsburg weitergegeben. Weitere Infos gibt es unter: www.kljb-affing.de/veranstaltungen.

Unterkunft: Wer Menschen aus der Ukraine privat aufnehmen möchte, wird gebeten, sich an das Landratsamt zu wenden: Entweder per E-Mail an ukraine@lra-aic-fdb.de oder unter Telefon 08251/92 4817.

Neu-Ulm und Illertissen

Sachspenden:

Generell: Wer wissen will, wo Hilfe geleistet werden kann, oder wer Fragen hat zu Spenden , zur Unterbringung von Geflüchteten oder grundsätzlich etwas zu Unterstützungsmöglichkeiten wissen will, kann sich direkt per Mail unter landkreis-nu-hilft@lra.neu-ulm.de an das Landratsamt Neu-Ulm wenden. Die Nachrichten kommen direkt bei der eigens eingerichteten Koordinierungsstelle an, werden dort bearbeitet oder an die verantwortliche Organisation weitergeleitet.

Unterkunft: Wer schon jetzt eine Unterbringung für Flüchtlinge aus der Ukraine zur Verfügung stellen kann und möchte, den bittet das Landratsamt, das Rückmeldeformular unter www.landkreis-nu.de/de/Landkreis-Neu-Ulm-hilft auszufüllen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Koordinierungsstelle setzen sich zur weiteren Planung und Umsetzung mit den hilfsbereiten Menschen in Verbindung. Allerdings ist aktuell noch nicht bekannt, wann die ersten Flüchtlinge im Landkreis ankommen, heißt es aus dem Landratsamt.

Mindelheim

Überblick: Die Freiwilligenagentur Schaffenslust hat erste Informationen für Freiwillige zusammengestellt, die Flüchtlingen aus der Ukraine helfen. Die Übersicht enthält Internetadressen zu Unterkunft und Flüchtlingsberatung, weitere aktuelle Infos zu Status und Leistungsbezug sowie Sammelstellen für Spenden. Die Übersicht ist auf der Homepage www.fwa-schaffenslust.de bei Aktuelles abrufbar – oder hier als PDF – und wird laufend ergänzt und aktualisiert. Gerne können weitere hilfreiche Infos für Helferinnen und Helfer gemeldet werden an info@fwa-schaffenslust.de.

Sachspenden:

In Mindelheim organisieren die Cheerful Stompers, die Line Dance Gruppe in Mindelheim und die Frundsbergschützen Mindelheim eine Spendenaktion.

Gesucht werden: Babybedarf wie Windeln, Babyschlafsäcke, Nahrung. Hygieneartikel wie Desinfektionsmittel, Masken, Schlafutensilien, Damenbinden, Tampons, Zahnpasta, Zahnbürsten, Duschgel, Shampoo. Medizinisches wie Verbandsmaterial , rezeptfreie Medikamente, Schmerzmittel, Mullkompressoren, Erste-Hilfe-Kästen, Schnelltests. Praktische Dinge wie Thermobecher, Batterien, Powerbanks, Streichhölzer, Kerzen, Zelte, Schlafsäcke, Rucksäcke, Taschenlampen, Isomatten, Luftmatratzen. Haltbare Nahrung wie Müsliriegel, Traubenzucker, Instantkaffee, Tee, Dosen, Fertigmenüs, die man mit heißem Wasser fertig machen kann. Kein Geld wird angenommen, auch keine Kleidung. Geldspenden bitte direkt an Spendenkonten von Hilfsorganisationen.

Abgabezeiten sind: Freitag, 4. März, 15 bis 18 Uhr; Samstag, 5. März, 15 bis 18 Uhr; Sonntag, 6. März, 15 bis 18 Uhr; Montag, 7. März, 15 bis 18 Uhr. Abgabeort: Mindelburgweg 6 in Mindelheim , direkt neben der Schwabenwiese. Die Organisatoren bitten, keine Dinge außerhalb dieser Zeiten anzuliefern.

Günzburg und Krumbach

Sachspenden:

Bis zum 7.3. gibt es bei der Firma Reflexa in Rettenbach eine Sammelstelle. Von dort werden alle Hilfsgüter nach Augsburg zur Sammelstelle des Ukrainischen Vereins gefahren. Sachspenden können täglich von 8 bis 17 Uhr abgeben werden (Silbermannstraße 29, 89364 Rettenbach ).

Aktuell werden noch folgende Dinge benötigt (keine Kleidung): Medikamente, Erste-Hilfe-Sets, Körperpflegeprodukte, Windeln, Müsli, Energieriegel, Nüsse, Babynahrung, Thermoskannen für Lebensmittel , Einweggeschirr, Schlafsäcke, Bettwäsche, Handtücher, Elektroherde, Wasserkocher, Mikrowelle, Heizlüfter, Batterien, Kerzen, Stirnlampen und Feuerlöscher.

Die Stadt Rybnik benötigt für diese Kinder folgende Dinge: Essen: Milchpulver, Gläschen, Quetschies, Müsli, Riegel, Kekse, Wasser, Säfte usw. Kinderartikel: Babyflaschen, Thermosflaschen, Schnuller, Feuchttücher, trockene Tücher (Kosmetikboxtücher), Pampers, Cremes für Körper, Popo und Gesicht, Duschgel, Shampoo. Folgende Arznei wird benötigt: Kinderschmerzmittel gegen Husten und Fieber, Hustensaft, Nasentropfen/-Spray, Verbandsmaterial , NaCl. Taschenlampen inklusive Batterie.

Geldspenden:

Auch die Malteser im Kreis Günzburg sind Mitglied der „Aktion Deutschland Hilft“ und rufen dringend zu Spenden für die Menschen in der Ukraine auf:

Malteser Hilfsdienst e. V.

IBAN: DE10 3706 0120 1201 2000 12,

S.W.I.F.T.: GENODED 1PA7

Stichwort: "Ukraine-Hilfe“

Oder online: www.malteser.de

IBAN: DE10 3706 0120 1201 2000 12, S.W.I.F.T.: GENODED 1PA7 Stichwort: "Ukraine-Hilfe“ Oder online: www.malteser.de Aktion Deutschland Hilft e. V.:

Konto IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30

Stichwort: „Nothilfe Ukraine “

Dillingen

Sachspenden:

Die Fußballer des FC Lauingen sammeln Spenden , die über eine Sammelstelle/Hilfsorganisation in die Ukraine geleitet werden sollen. Organisator ist Sportleiter Haris Tausend .

Der Gundelfinger Verein für mehr Humanität & Frieden e.V. veröffentlicht in Kürze eine Wunschliste mit gezielten Hilfsgütern. Wer typische Hilfsgüter wie Verbandsmaterial, Hygieneartikel, Schlafsäcke, Decken und ähnliches in größeren Mengen spenden kann, wird gebeten, sich zu melden. Weitere Infos und Kontakt unter: http://www.vhfev.de/index.php

Geldspenden: Der Verein für mehr Humanität & Frieden e.V. leitet eingehende Geldspenden zeitnah an das Kinderhilfswerk Ukraine weitergeleitet. Es wird gebeten, die Adresse anzugeben, sonst kann keine Spendenbescheinigung zugestellt werden.

VHF Spendenkonto: IBAN DE05 6006 9527 0064 8200 00; BIC: GENODES1RNS.

Die Hilfsangebote beschränken sich auf anerkannte Hilfsorganisationen, städtische und kirchliche Angebote sowie Vereine. Die große Fülle privater Helferinnen und Helfern ist in diesem Artikel nicht berücksichtigt. Melden Sie uns gerne weitere Hilfsinitiativen aus ihrer Region.

Mit der Website www.ukraine-hilfe.bayern.de hat die Staatsregierung am Freitagvormittag eine Koordinationsmöglichkeit für die zahlreichen Hilfsangebote ins Leben gerufen.