Das können Familien in den Herbstferien in der Region unternehmen

Bewölkt, mit vereinzelt sonnigen Tagen: So sieht die bisherige Wetterprognose für die Herbstferien aus. In der Woche ist genug Zeit für Ausflüge mit der Familie. In Augsburg und Umgebung gibt es Angebote – ob überdacht oder im Freien –, die sowohl für Kinder als auch für Erwachsene interessant sind. Hier einige Tipps.

Auf den Spuren Mozarts in Augsburg und Umgebung

Als „Mozartwinkel“ wird die Gegend um den Ort Heimberg (Gemeinde Fischach) bezeichnet, wo Mozarts Ahnen herstammen. Von Wellenburg aus führt eine Radtour durch verschiedene Ortschaften in der Umgebung, vorbei an Gaststätten zum Einkehren und auch am Mozarthaus in Heimberg, das allerdings nur von außen zu besichtigen ist. Die Kinder sollten radelbegeistert sein, denn die Strecke hat einige Steigungen, allerdings auch längere Abfahrten. Bei schlechtem Wetter lohnt sich derweil ein Besuch im Mozartmuseum in der Augsburger Innenstadt.

Das Leopold-Mozart-Haus in der Augsburger Innenstadt ist einen Besuch wert. Foto: Ulrich Wagner (Archivbild)

Feuerwehrerlebniswelt in Augsburg

An verschiedenen Stationen des Museums im Augsburger Martinipark haben Kinder sowie Erwachsene die Möglichkeit, Hand anzulegen und zu lernen, wie die Feuerwehr arbeitet und wie man sich selbst im Ernstfall verhält. So gibt es etwa eine Erdbebensimulation oder eine Wasserrettungsstation. Führungen für bis zu 20 Personen sind telefonisch oder per Mail buchbar. Kleine Feuerwehr-Enthusiasten können auch ihren Kinder-Geburtstag in der Erlebniswelt feiern.

Auf einer großen Fläche können Familien mehr über die Aufgaben der Feuerwehr lernen. Foto: Silvio Wyszengrad (Archivbild)

UNESCO Global Geopark Ries

Höhlen, Wälder, Burgen und zahlreiche Aussichtspunkte: Im Geopark Ries gibt es einiges zu sehen. Vor 15 Millionen Jahren schlug hier ein Asteroid ein und schuf dabei einen Krater, der heute zu den am besten erhaltenen in Europa zählt. Auf Erlebnispfaden lernen Kinder an verschiedenen Stationen durch Quizfragen und dazugehörige Erklärungen mehr über das Geotop. Viele Führungen durch den Geopark sind beinahe das ganze Jahr über buchbar.

Die Ofnethöhlen im Geopark gehören zu den 100 schönsten Geotopen Bayerns. Foto: Ferienland Donau-Ries (Archivbild)

Ballonmuseum in Gersthofen

Der alte Wasserturm in Gersthofen ist inzwischen ein Schauplatz für die Geschichte der Ballonfahrt geworden. In einem Rundgang über verschiedene Stockwerke können Besucher auf eine interaktive Erkundungstour gehen. Ein Ausprobier-Highlight: Der begehbare „frei schwebende“ Ballonkorb. Für Kinder gibt es spielerische Angebote wie Workshops oder eine Rätsel-Rallye – auch hier sind Geburtstagsfeiern möglich. Die nächste öffentliche Führung findet am Sonntag, 27. Oktober, um 14 Uhr statt.

Das Ballonmuseum zeigt die Geschichte der Ballonfahrt und die Technik dahinter. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Wanderung im Haspelmoor

Farbige Blätter an den Bäumen und idyllische Wanderwege findet man an einem schönen Herbsttag im Haspelmoor. Das 157 Hektar große Naturschutzgebiet liegt im Südosten von Augsburg in der Ortschaft Hattenhofen und ist nicht nur mit dem Auto, sondern auch mit dem Zug gut zu erreichen. Die Fahrt zwischen dem Augsburger Hauptbahnhof und der Station Haspelmoor dauert weniger als eine halbe Stunde. Die Wege, die durch das Gebiet führen, sind recht einfach und auch für Kinder geeignet. Wer trotzdem ein bisschen länger laufen möchte, kann auf einem etwa elf Kilometer langen Rundweg auch die umliegenden Ortschaften besichtigen.

Die Wanderwege im Haspelmoor sind auch für Kinder gut machbar. Foto: Felicitas Lachmayr (Archivbild)

3D-Minigolf mit Schwarzlicht-Flair

Minigolf kann man nur im Freien spielen? Fehlanzeige. In Augsburg, Gersthofen und Neu-Ulm gibt es Hallen mit bunten Bahnen, wo Jung und Alt die Schläger schwingen können. Die Besonderheit: Besucher spielen bei Schwarzlicht und mit 3D-Brillen, so kommt das bunte Graffiti an den Wänden noch besser zur Geltung. In Augsburg kommt mit Einsatz von Geräuschen und Düften sogar noch eine vierte Dimension hinzu.

Die Minigolfanlage in Neu-Ulm hat verschiedene Themenbereiche. Foto: Angela Häusler (Archivbild)