Skandal oder nicht? Hubert Aiwanger und das antisemitische Hetzblatt

Plus Was hat Hubert Aiwanger, Chef der Freien Wähler, wirklich mit dem antisemitischen Flugblatt zu tun? Über dramatische 24 Stunden, in denen es Schlag auf Schlag geht.

Es sind dramatische 24 Stunden, von Freitagabend bis Samstagabend. Und die Frage, die sich seitdem stellt, ist nicht minder dramatisch: Hat Bayerns Vize-Ministerpräsident nun ein ernsthaftes Problem oder eine der bekanntesten Zeitungen Bayerns und Deutschlands? Es geht um Glaubwürdigkeit und um einiges mehr, es stehen Worte gegen Worte. Am Freitagabend also veröffentlicht die Süddeutsche Zeitung einen Artikel, der neben den Unwettern, die am Wochenende über das Land fegen, das Gesprächsthema wird. Zeitweise scheint der Sturm, der verzögert, aber gewaltig über Hubert Aiwanger – Bayerns Vize-Ministerpräsident, Wirtschaftsminister und Chef der Freien Wähler (FW) – aufzieht, auch diesen selbst hinwegzufegen.

Aiwanger stehe "im Verdacht, als Schüler ein antisemitisches Flugblatt verfasst und im Burkhart-Gymnasium in Mallersdorf-Pfaffenberg ausgelegt zu haben", schreibt die Zeitung. Als Beleg führt sie an, sie habe mit "mehreren Personen" gesprochen, die gesagt hätten, er sei damals "als Urheber dieses Pamphlets zur Verantwortung gezogen worden". Sie zitiert anonym einen Lehrer, der dem Disziplinarausschuss angehört haben soll, mit dem Satz, dieser habe "Aiwanger als überführt betrachtet, da in seiner Schultasche Kopien des Flugblatts entdeckt worden waren". Ein anderer habe gesagt, Aiwanger habe seine Urheberschaft nicht bestritten.

