Hitzewarnung für Bayern: Diese Orte sind betroffen

Pünktlich zum Wochenende strahlt in ganz Bayern die Sonne. Doch für den Wochenendausflug sollte man ein Ziel auswählen, wo es auch Schatten gibt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Samstag, 10. August, für manche Orten Hitzewarnungen ausgesprochen. Welche Regionen in Bayern besonders betroffen sind und für welche Landkreise Unwetterwarnungen gelten, lesen Sie hier.

In einigen Gebieten südlich der Donau liegt die gefühlte Temperatur bei über 32 Grad. Der DWD empfiehlt vor allem in der Mittagszeit nicht in die direkte Sonne zu gehen. Die Nacht wird klar, der Sonntag ebenfalls sonnig.

Hitzewarnungen für Bayern aktuell: Hier wird es heiß

Amtliche Hitzewarnungen gelten aktuell für diese Städte und Landkreise:

Kreis Donau-Ries

Kreis Dillingen an der Donau

Stadt Ingolstadt

Kreis Neuburg-Schrobenhausen

Kreis Aichach-Friedberg

Kreis Pfaffenhofen an der Ilm

Kreis Dachau

Kreis Fürsteneldbruck

Kreis Freising

Kreis und Stadt München

Kreis und Stadt Landshut

Kreis Erding

Kreis Ebersberg

Kreis Deggendorf

Kreis Dingolfing-Landau

Kreis Mühldorf am Inn

Kreis und Stadt Rosenheim

Kreis Freyund-Grafenau

Kreis und Stadt Passau

Kreis Rottal-Inn

Kreis Altötting

Kreis Traunstein

So schützen Sie sich vor Hitze

Um die hohen Temperaturen besser zu ertragen, empfiehlt der DWD viel zu trinken, luftige Kleidung zu tragen und den Kopf zu bedecken. Wer Sport treiben will, sollte früh aufstehen, denn morgens ist es noch kühler.

Anfang kommender Woche wird es noch heißer. Die Temperaturen steigen auf bis zu 35 Grad. In Südbayern kann es nachmittags und abends zu Gewittern kommen.