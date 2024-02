Hochzeiten

Ja, ich will: Wo die meisten Menschen in der Region heiraten

Wer in Deutschland zum ersten Mal heiratet, ist durchschnittlich deutlich älter als noch vor 20 Jahren.

Plus Paare sind in Deutschland bei ihrer ersten Hochzeit immer älter. In welchen Kreisen viele Menschen sich das Ja-Wort geben und wo sie auffällig alt sind.

Ausbildung beenden, Partner oder Partnerin finden, heiraten – noch vor wenigen Jahrzehnten verfolgten viele Menschen diesen Lebensentwurf zielstrebig. Dementsprechend jung waren Hochzeitspaare noch in den 70er-Jahren. Im Durch­schnitt waren Männer damals bei der ersten Hochzeit etwa 25 Jahre und Frauen etwa 23 Jahre alt. Das hat sich in den vergangenen Jahrzehnten allerdings geändert, Paare lassen sich beim Heiraten deutlich mehr Zeit. Mehr als die Hälfte der Menschen, die sich das Ja-Wort geben, sind heute über 30 Jahre alt.

Im Jahr 2022 waren Frauen in Deutschland bei ihrer ersten Heirat im Schnitt 32,6 Jahre alt. Männer heirateten im Schnitt mit 35,1 Jahren zum ersten Mal. In beiden Fällen ist damit laut Angaben des Statistischen Bundesamts ein neuer Höchststand erreicht. Diese Entwicklung liegt laut Statistikamt auch an der veränderten Altersstruktur der Gesellschaft. Seit 2002 stieg der Anteil der über 50-Jährigen von gut 36 Prozent auf knapp 45 Prozent.

