Hof: Wohnung brennt in der Innenstadt

Seit Montagnachmittag brennt ein Wohnhaus in der Hofer Innenstadt. Die Polizei ist mit einem Hubschrauber im Einsatz. Der Brand ist noch nicht unter Kontrolle.

Um kurz vor 16 Uhr kamen die ersten Anrufe in der Integrierten Leitstelle an. Zeugen sprachen von dichten, schwarzen Rauchwolken in der Hofer Innenstadt, über den Dächern der Bachstraße und der Marienstraße. Die Feuerwehr konnte den Brand in einem Hinterhof in der Bachstraße festmachen. Die Flammen waren jedoch schon übergeschlagen auf einen Teil des Gebäudes.

Gemeinsam mit den Löscharbeiten begann die Polizei, die Bewohner der umliegenden Häuser zu evakuieren. Aufgrund des äußerst schwierigen Einsatzes wurden mehr Einsatzkräfte gerufen. Die Polizei setzte außerdem ab 17 Uhr einen Hubschrauber ein, der per Livebildübertragung den Einsatzleitungen von Polizei und Feuerwehr aktuelle Informationen zu dem Ausmaß des Feuers mitteilt.

Hof: Brand ist noch nicht unter Kontrolle, eine Person im Krankenhaus

Die Lage bei dem Brand sei weiterhin angespannt, sagte Markus Hannweber, Leiter der Integrierten Leitstelle Hochfranken. "Es ist noch nicht klar, ob sich weitere Personen in dem betroffenen Wohnhaus befinden", sagt er. Man habe bereits eine Person mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Sollte die Lage eskalieren, stehen auf einem angrenzenden Sportplatz drei Hubschrauber des Rettungsdienstes bereit. Ein Übergreifen der Flammen auf Nachbarhäuser ist wohl noch nicht ausgeschlossen.