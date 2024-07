Krankenhauspatient verursacht Brand mit Zigarette

Ein Patient soll beim Zigarettenrauchen im Bett einen Brand in einem Krankenhaus in Landsberg am Lech verursacht haben. Der 79-Jährige erlitt eine Rauchvergiftung und wurde in eine andere Klinik verlegt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 120.000 Euro.

Der Brandalarm sei am Dienstag im Zimmer des 79-Jährigen ausgelöst worden. Das Feuer brach demnach im Bett des Patienten aus. Brandermittler gingen davon aus, dass der Brand beim Rauchen eine Zigarette entstanden sei, sagte eine Polizeisprecherin.