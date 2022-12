Illerkirchberg

vor 33 Min.

Wie die Menschen in Illerkirchberg um Ece S. trauern

Plus Ece S. ist tot, ihre Freundin verletzt, niedergestochen auf dem Schulweg – und das in einem Ort wie Illerkirchberg. Manche sind fassungslos, andere einfach wütend.

Am Morgen danach herrscht dichter Nebel. Es ist kalt. So kalt, wie es an einem normalen Dezembermorgen eben ist. Doch an diesem Morgen des Nikolaustags ist in Illerkirchberg, eine Viertelstunde südlich von Ulm, alles anders. Der Weg zur Schule oder in den Kindergarten ist nicht mehr so, wie er einmal war. Eltern ziehen mit ihren Kindern an der Hand vorbei an den Kerzen, Blumen und letzten Botschaften, die hier niedergelegt wurden. Für Ece S., 14, und für ihre Freundin, 13. Menschen halten inne, weinen, lesen selbst geschriebene Zeilen und legen selbst etwas nieder.

