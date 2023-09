Interview

vor 22 Min.

Augsburger Landrat Sailer zur Flüchtlingskrise: "Wir saufen hier vor Ort ab"

Plus Viele Kommunen wissen nicht mehr, wo sie noch Flüchtlinge unterbringen sollen. Landrat Sailer sagt: "Wir sind am Ende." Zur Not will er Busse mit Migranten nach Berlin schicken.

Von Sonja Dürr

Herr Sailer, der Bund will bei der Flüchtlingshilfe sparen. Die Finanzhilfen für Länder und Kommunen sollen mehr als halbiert werden. Geht Ihnen da die Hutschnur hoch?

Martin Sailer: Es macht mich fassungslos. Wir saufen ab vor Ort, um es deutlich zu sagen, und der Bund will die Mittel halbieren – das kann nur zu Lasten der Länder und Kommunen gehen. Der Bund setzt damit jegliche Solidarität aufs Spiel. Das zeigt einmal mehr, dass die Krise in Berlin noch nicht angekommen ist. Es wird höchste Zeit, dass es einen deutlichen Aufschrei der kommunalen Familie gibt.

