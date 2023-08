Interview

Diabetologe warnt: "Auf uns rollt eine Riesen-Diabetes-Welle zu"

Plus Die Abnehmspritze Wegovy wird gehypt und ist derzeit nicht lieferbar. Ein Facharzt erklärt, welche gravierenden Folgen der Engpass für die steigende Zahl an Diabetespatienten hat.

Wegovy soll eigentlich bei Adipositas, also krankhaftem Übergewicht, Ozempic bei Diabetes eingenommen werden. Doch beide Medikamente finden nun als Abnehmmittel so reißenden Absatz, dass der bayerische Apothekerverband erklärt: Sowohl Wegovy als auch Ozempic sind und waren in der letzten Zeit nicht lieferbar. Herr Dr. Rittig, Sie sind Diabetologe, wie gefährlich ist der Mangel für Diabetes-Patienten?

Dr. Kilian Rittig: Der Engpass spitzt sich immer mehr zu, viele Antidiabetika wie etwa Ozempic, aber auch Trulicity sind nun gar nicht mehr zu bekommen. Begonnen hat alles mit einer Studie um den Wirkstoff Semaglutid, die zu dem Ergebnis gekommen ist, dass man mit diesem Wirkstoff bis zu 15 Prozent seines Körpergewichts in einem Jahr verlieren kann. Doch dann ging es immer weiter, immer mehr Wirkstoffe, die für Diabetes-Medikamente unentbehrlich sind, wurden knapp. Das hat gravierende Auswirkungen für Patienten mit Diabetes Typ II. Denn die Gabe von Insulin ist bei Diabetes vom Typ II immer die letzte Variante und soll so lange wie möglich hinausgezögert werden. Sogenannte GLP-1-Rezeptor-Agonisten wie Exenatid, Liraglutid, Lixisenatid, Dulaglutid und vor allem auch Semaglutid, die nun aufgrund ihrer gewichtsreduzierenden Wirkung so begehrt sind, leisten hier einen ganz wichtigen Beitrag in der Behandlung und können dabei helfen, dass Patienten, die bereits Insulin erhalten, wieder damit aufhören oder die Gabe zumindest reduzieren können. Die Medikamente sind also absolut essenziell für die Erkrankten.

