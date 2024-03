Fendt-Chef Gröblinghoff: "Größte Chance im Verbrenner"

Plus Fendt-Chef Christoph Gröblinghoff spricht über die Grenzen der Elektrifizierung bei Landmaschinen, geplante Investitionen im Allgäu und die Bauernproteste.

Herr Gröblinghoff, in den vergangenen Jahren eilte Fendt von Rekord zu Rekord. Wie groß ist da die Gefahr, sich auf den Erfolgen auszuruhen?

Gröblinghoff: Unsere Einstellung ist: Wir gehen mit Bescheidenheit und Demut an die Arbeit, weil wir genau wissen: Erfolg ist kein Automatismus! Fendt ist sicher die Technologie- und Premium-Marke. Das heißt aber auch: Wir sind immer die Gejagten. Für uns bedeutet das, uns immer selbst zu hinterfragen, wie wir noch besser werden können. Im vergangenen Jahr ist uns das gelungen. Fendt hat 21.794 Traktoren produziert und ausgeliefert. Das ist das beste Absatzergebnis in der Fendt-Geschichte.