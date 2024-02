Holetschek: "Die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung so groß wie nie"

Plus Klaus Holetschek spricht im Interview über den Frust vieler Menschen und was das mit der aktuellen Politik zu tun hat. Das sagt der CSU-Fraktionschef über Aiwanger und Özdemir.

Sie sind jetzt gut drei Monate im Amt. Was machen Sie anders als ihr Vorgänger Thomas Kreuzer aus Kempten?

Klaus Holetschek: Mir ist wichtig, dass wir als Mannschaft auftreten und mit eigenen Themen sichtbarer werden. Ich wurde 2013 erstmals in den Landtag gewählt und habe in dieser Zeit viel von Thomas Kreuzer gelernt. Er ist ein sehr kluger Kopf, der auch viel für das Allgäu bewirkt hat. Aber ich habe einen anderen Führungsstil als er.