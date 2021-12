Infektiologe Wendtner: "Omikron wird im Januar dominant sein"

Plus Der Infektiologe-Professor Clemens Wendtner fordert schnelles Handeln. Wie gefährlich die neue Corona-Variante ist und von welcher Hoffnung wir uns verabschieden müssen.

Aktuell haben wir in Bayern noch mit der Delta-Welle zu kämpfen, doch die neue Omikron-Variante ist im Freistaat schon angekommen. Herr Professor Dr. Wendtner, wie lange wird es wohl dauern, bis sich diese Variante hier durchsetzt?