Interview

vor 40 Min.

Wie wollen Sie Hubert Aiwanger künftig spielen, Herr Krebs?

Plus Kabarettist Wolfgang Krebs ist berühmt für seine Darstellung des bayerischen Wirtschaftsministers. Wie er nach dem Flugblatt-Skandal seine Figur sieht und wie sehr ihn der Fall persönlich umtreibt.

Von Klaus-Peter Mayr

Herr Krebs, Sie parodieren jede Woche Hubert Aiwanger bei „quer“ im Bayerischen Fernsehen. Lassen Sie ihn jetzt, nach dem Skandal um das Flugblatt, weiterhin unbeschwert an dem kleinen Tisch sitzen und mit Markus Söder palavern?

Wolfgang Krebs: Die Entwicklung im Fall Aiwanger wirft so grundsätzliche Fragen auf, dass wir auch in der quer-Schlussnummer nicht einfach alles so lassen wollen, wie es bisher war. Wie das am Donnerstagabend um 20.15 Uhr genau aussieht, kann ich nicht sagen. Wir arbeiten noch daran.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen