Verwahrloste Rinder: Im Oktober fällt das Urteil im Allgäuer Tierskandal

Plus Der Allgäuer Tierskandal nähert sich seinem juristischen Ende. Ab September müssen sich Vater und Sohn vor Gericht verantworten. Welche Strafen ihnen drohen.

Gut drei Jahre nach Bekanntwerden des Allgäuer Tierskandals landen die ersten Fälle vor Gericht: Am 20. September beginnt das Verfahren gegen zwei Landwirte aus dem Unterallgäuer Bad Grönenbach. Vater, 68, und Sohn, 25, werden zahlreiche Verstöße gegen das Tierschutzgesetz zur Last gelegt. Im Laufe des Verfahrens wurden weitere Vorwürfe laut.