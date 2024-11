„Einfach nur sprachlos“: Bayerische Strafverteidiger kritisieren Minister und stellen Forderungen

Mit großem Interesse hat Nico Werning die Pressekonferenz von Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) am Donnerstagvormittag verfolgt. Nicht nur, weil sich derzeit zwei seiner Mandanten im Skandal-Gefängnis JVA Gablingen in Untersuchungshaft befinden. Der Münchner Rechtsanwalt ist Vorsitzender der Initiative Bayerischer Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger. Mit einem offenen Brief wendet sich der Verein mit knapp 300 Mitgliedern nun an den Justizminister. Darin werden Vorwürfe gegen das Ministerium erhoben und konkrete Konsequenzen gefordert.

Ina Marks Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Georg Eisenreich Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nico Werning Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis