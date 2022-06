Zum Heulen: Bayern hat zu wenig Geld für Sirenen

Plus Viele Kommunen würden gerne wieder mehr Sirenen installieren – doch das Geld dafür fehlt. Wie viel der Bund zur Verfügung stellt und welches Problem es noch gibt.

Nina sagte erst einmal gar nichts. Sie blieb stumm, eine gute halbe Stunde lang. Eine ziemliche Panne war das – denn eigentlich sollte Nina, die Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, die Bürgerinnen und Bürger vor Gefahren warnen. Viel zu spät kamen die Benachrichtigungen von Nina und ähnlichen Programmen schließlich auf den Smartphones an, die Rede war von einer Überlastung des Systems. Wäre es tatsächlich ein Ernstfall gewesen, hätten viele Bürger erst mal nichts mitbekommen.