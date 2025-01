Brand in Bezirksklinikum - Ursache unklar

Nach einem Brand im Bezirkskrankenhaus Landshut ermittelt die Kripo zur Ursache. Wie die Polizei mitteilte, war am Morgen ein Wäscheschrank in Brand geraten. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten zwei Stationen geräumt und die Patienten vorübergehend in der Turnhalle untergebracht werden. Sie hätten aber später in ihre Zimmer zurückkehren können, hieß es. Verletzte habe es ersten Erkenntnissen nach nicht gegeben. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar.

Bezirksklinikum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bezirkskrankenhaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landshut Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis