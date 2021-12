Prozess um Tierschutzskandal im Allgäu: So lautet das Urteil

Für mich sind diese Strafen ein Witz. Wenn man überfordert ist, sollte man den Tierbestand reduzieren. Aber zuerst wird natürlich so viel wie möglich in den Stall gestopft um genügend Milch zu erzeugen. Dann ist man auf einmal überfordert. Auch wenn der Sohn durch einen Unfall für längere Zeit ausfällt gibt es die Möglichkeit sich Hilfe zu holen. Es gibt Hofhelfer für solche Fälle. Aber das Geld will man natürlich nicht ausgeben.

Das Tierhalteverbot ist ja wohl das mindeste was in einem solchen Fall wirksam ist. Und der Richter findet ja die Strafe für ausreichend. Schließlich wurden Tiere ja nicht eigenhändig gequält sondern nur durch die Überforderung Hunger, Krankheiten und Schmerzen ausgesetzt. Da fehlen einem doch die Worte.

