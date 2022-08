Kernenergie

Zu Besuch bei Isar 2: Wie lange steigt noch weißer Rauch auf?

Plus Das Kernkraftwerk Isar 2 im niederbayerischen Essenbach könnte länger laufen als gedacht. In der Gemeinde erinnert manches an den stillgelegten AKW-Standort Gundremmingen.

Von Markus Bär

Das schwäbische Gundremmingen im Landkreis Günzburg hat einen Zwilling. Nein, keinen eineiigen. Aber immerhin einen zweieiigen. Einen niederbayerischen. Dieser Zwilling hört auf den Namen Essenbach und liegt im Landkreis Landshut. Wie das bei Zwillingen so üblich ist, sind sie sich in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich. Beide Orte liegen sehr ländlich, sind recht beschaulich. Beide wurden bis 2014 von einem Bürgermeister der Freien Wähler regiert und haben seitdem einen CSU-Bürgermeister. Beide Orte liegen recht nahe an einer Autobahn, der schwäbische Zwilling an der A8, der niederbayerische an der A92. Und die Zwillinge haben noch etwas gemeinsam. Ihre Einwohnerinnen und Einwohner leben seit Jahrzehnten – sozusagen – am Fuße eines eindrucksvoll großen Kühlturms. Dem Kühlturm eines Atomkraftwerkes.

