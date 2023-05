Kinderbetreuung

vor 17 Min.

Fünfstellige Bedarfslücke: In Bayern mangelt es an Kitaplätzen

Im Freistaat Bayern kann der Bedarf an Plätzen in der Kindertagesbetreuung derzeit nicht gedeckt werden.

Plus Nach wie vor ist die Zahl fehlender Kitaplätze in Bayern hoch – trotz der eingeleiteten Gegenmaßnahmen des Freistaates. Die Gründe dafür bleiben divers.

Von Dominik Durner Artikel anhören Shape

In der Kindertagesbetreuung in Bayern fehlen rund 50.000 Plätze für Kinder zwischen einem und unter sechs Jahren. Das geht aus einer aktuellen Anfrage der Fraktion Die Linke im Bundestag hervor, die neuesten Zahlen stammen aus dem Jahr 2021. "Trotz Rechtsanspruch sind zehntausende Kinder in Bayern ohne Kita-Platz – mit dramatischen Folgen für die Familien", sagt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Susanne Ferschl unserer Redaktion.

"Insbesondere Frauen können so nicht in den Beruf zurückkehren, das verschärft im Übrigen auch den allseits beklagten Fachkräftemangel", sagt die Linken-Politikerin, die bei den Bundestagswahlen 2017 und 2021 im Wahlkreis Kaufbeuren-Ostallgäu kandidierte. Ferschl fordert: "Statt lautem Wahlkampfgetöse sollte die CSU-geführte Staatsregierung ihre Hausaufgaben machen und so schnell wie möglich ausreichend Kita-Plätze schaffen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen