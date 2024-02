Abschied vom Wunschkind

vor 16 Min.

Wie eine Frau um ihrem Traum vom Baby kämpft – und dann aufgibt

Plus Acht Jahre lang versucht Thea Siemes, schwanger zu werden. Der Kinderwunsch bestimmt ihr Leben. Bis sie akzeptiert, dass sie nie Mutter wird – und anfängt zu trauern.

Von Anna Scheld

Was zum Teufel machen wir hier eigentlich? Thea Siemes erinnert sich an das Gefühl, das diese Frage umhüllt. Es war einer der vielen schmerzhaften Abende. Mit ihrem Mann saß sie im Wohnzimmer auf der Couch, er hielt eine Spritze in der Hand, kniff mit der anderen in ihren unteren Bauch und pikste. Eine von vier Spritzen täglich. Über mehrere Wochen. Die Hormone schossen in ihren Körper.

Sie sollen bewirken, dass Siemes’ Eizellen reifen. Dann können sie in der Klinik entnommen werden für eine künstliche Befruchtung. Auf Siemes’ Bauch breitete sich durch die Spritzen ein faustgroßes Hämatom in Dunkellila aus. Der Stich fühlte sich an wie der einer Wespe.

