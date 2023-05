Bus mit Kindern verunglückt nahe Memmingen auf der A7

Großeinsatz auf der Autobahn A7 bei Kirchdorf nahe Memmingen nach einem Unfall am Freitagmorgen: Ein Bus aus Italien mit Kindern und Jugendlichen ist verunglückt.

Schock-Moment auf der A7 heute Morgen gegen 6 Uhr: Bei Kirchdorf nahe Memmingen hat es auf der Autobahn in Richtung Ulm einen Unfall mit einem Bus gegeben. Nach Informationen von allgaeuer-zeitung.de soll es sich um einen italienischen Reisebus mit etwa 30 Kindern und Jugendlichen an Bord handeln. Laut Einsatzzentrale der Polizei in Kempten gibt es nach ersten Erkenntnissen keine schwer Verletzten. Alle Beteiligten würden aktuell vorsorglich vom Rettungsdienst überprüft und behandelt. Fünf Schülerinnen und Schüler sind nach neuesten Infos vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden.

Reisebus mit Kindern baut Unfall bei Kirchdorf: Großeinsatz der Rettungskräfte

Der Bus sei offenbar in die Mittelleitplanke gekracht und dann zum Stillstand gekommen. Unmittelbar danach sei ein Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften angelaufen. Die Integrierte Leitstelle habe vorsorglich viele Kräfte alarmiert. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar.