Im Bistum Augsburg wird kurz vor den Neuwahlen Kritik am Diözesanrat laut

Plus Kurz vor den Neuwahlen im Diözesanrat der Katholiken im Bistum Augsburg regt sich der Unmut über das Gremium. Dabei geht es nicht nur um das Thema Kirchenreformen.

Die zurückliegenden Jahre seien eine „große Herausforderung“ gewesen, sagt Susanne Kofend. Die Corona-Pandemie erschwerte auch kirchliches Leben massiv. Ebenso die nicht abreißenden Diskussionen über Missbrauchsfälle und Kirchenreformen. Kofend ist Geschäftsführerin des Diözesanrats der Katholiken im Bistum Augsburg, der nun vor einem Umbruch steht – und in der Kritik.