Vertuschte Rundfunkrat-Chef des BR Missbrauch in der Kirche?

Plus Münchner Gutachter werfen dem katholischen Geistlichen Lorenz Wolf „kritikwürdiges“ Verhalten vor. FDP und Grüne fordern nun seinen Rücktritt als Rundfunkrats-Vorsitzender des Bayerischen Rundfunks.

Lorenz Wolfs Umgang mit Missbrauchsfällen wurde zuletzt in Medienberichten kritisch beleuchtet, seit vergangenem Donnerstag aber steigt der Druck auf den Kleriker: Gefordert wird sein Rücktritt als BR-Rundfunkratsvorsitzender.