Franziskanerinnen setzen sich im Landtag gegen Abschiebung ein

Plus Um ihre Tochter vor Genitalverstümmelung zu schützen, begab sich eine Frau aus Nigeria ins Kirchenasyl. Die Ordensschwestern kämpfen dafür, dass sie in Deutschland bleiben darf.

Das Schicksal einer Mutter aus Nigeria und ihrer zwei Kinder ist am Mittwoch Tagesordnungspunkt 20 im Petitionsausschuss des Bayerischen Landtags. Die Betroffenen selbst sind nicht anwesend – dafür aber sieben schwäbische Franziskaner-Ordensschwestern. Sie setzen sich dafür ein, dass die Familie nicht abgeschoben wird – und haben ihr im Kloster Maria Medingen im Landkreis Dillingen Kirchenasyl gewährt.